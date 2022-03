Por que Kristen Stewart sente que está vivendo em uma "simulação"

Spencer conta a história do Natal da família real no castelo de Sandringham em 1991, poucos meses antes de Diana se separar de príncipe Charles. "Eu acho que o filme em si é tão estranho e tão único", disse Kristen no festival de cinema, onde ela recebeu o American Riviera Award por sua interpretação da falecida princesa. "E o fato de encontrar uma casa com essa capacidade é incrível e bonito. Eu simplesmente não poderia estar mais feliz."