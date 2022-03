Devin Booker faz raro comentário sobre sua relação com Kendall Jenner

"Kobe me deu um conselho no pouco tempo que passei com ele após a última vez em que jogamos um contra o outro", disse Devin. "Ele autografou o meu tênis e escreveu: 'Seja lendário'. E não só ele escreveu isso no tênis, como também me explicou os passos para você chegar lá. Kobe sempre foi uma inspiração para mim, então ouvir a voz dele e ver ele autografando o meu tênis me fez sentir motivado".

Veja como foi o Ano Novo de Kendall Jenner e Devin Booker abaixo: