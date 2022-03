True Thompson prova que já é fã de basquete

Tristan aparentemente aprovou os cliques, já que ele também curtiu o post. O jogador de basquete e a dona da Good American terminaram na primavera passada. Ele também é pai do filho Prince Thompson, de 5 anos, que compartilha com a ex Jordan Craig, e recentemente confirmou que é pai de um menino de 2 meses chamado Theo Thompson com Maralee Nichols.