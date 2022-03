Dia Internacional das Mulheres será celebrado com atividades culturais, palestras e exames

Além disso, a semana ainda conta com conversas e palestras como "Evolução nos Direitos das Mulheres", com a Amanda Corrêa, "Empreendedorismo e Empoderamento Feminino", com Regina Barrach, em Macatuba; capacitação sobre o aplicativo "SOS Mulher", com capitão Aline, e Apresentação de matérias e histórias da cultura africana com Maria Luíza Aparecida de Jesus, e Roda de conversa com o tema "Mulheres Fazendo História" com a participação de mulheres atendidas pela Sala ComVida, que irão compartilhar vivências e exemplos de empoderamento feminino, em Marília.