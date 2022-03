BBB 22: Paulo André revela se está realmente apaixonado por Jade Picon

Paulo André negou que esteja apaixonado por Jade Picon, com quem vive um romance dentro do BBB 22, da TV Globo. Em papo com Arthur Aguiar, Paulo André revelou que não entrou no reality show com o objetivo de formar casal.

"Relaxa, irmão, você está apaixonado. Eu sei. Segue o baile", mandou o ator, que disputa a sua permanência na casa com a influenciadora.