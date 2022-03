Kanye "Ye" West defende sua arte após repercussão de clipe sobre Pete Davidson

Ele acrescentou: "Qualquer sugestão de outra forma sobre minha arte é falsa e mal intencionada".

Ye, que está no meio de um divórcio contencioso com Kim, lançou o controverso videoclipe animado na semana passada. A filmagem mostra uma figura de argila de Pete sendo sequestrado, amarrado e enterrado vivo. A música, lançada em janeiro, inclui a letra: "Deus me salvou daquele acidente apenas para que eu possa bater no traseiro de Pete Davidson".

No final do vídeo, aparecem as palavras "TODO MUNDO VIVEU FELIZ PARA SEMPRE / EXCETO SKETE VOCÊ SABE QUEM / JK ELE ESTÁ BEM", referindo-se ao apelido depreciativo do rapper para a estrela de 28 anos do Saturday Night Live.