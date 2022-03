Kim Kardashian é o pacote perfeito da Balenciaga na Paris Fashion Week

Kim Kardashian, que se tornou legalmente solteira nesta semana, colocou a ousadia pra jogo novamente neste domingo, 6, durante a Paris Fashion Week. Na primeira fila do desfile "nevado" de Outono/Inverno 2022/2023 da Balenciaga, Kim usou um look todo feito de fita adesiva amarela com o nome da grife.

O modelito faz parte da nova coleção, da qual uma modelo também exibiu na passarela. A eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians ainda levava uma versão da bolsa ampulheta da marca, também produzida com a fita amarela, segundo a Vogue.