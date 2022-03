BBB 22: Natália sente ciúmes de Eliezer e brothers chamam Linn de "talarica"

A festa da noite desta sexta-feira, 4, deu o que falar no BBB 22, da TV Globo. Enquanto Natália sentiu ciúmes de Eliezer com Linn da Quebrada, Jessilane e Paulo André tiveram uma intensa discussão durante a celebração.

Nem o show de Gloria Groove e Pedro Sampaio salvou o clima tenso: Natália não curtiu as "brincadeiras" do atual ficante com suas duas amigas.