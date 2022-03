Tudo o que sabemos sobre a segunda temporada de 'The White Lotus'

Michael Imperioli

O ator de Sopranos está fazendo as malas e se preparando para uma viagem que ele nunca vai esquecer. No começo de janeiro, Imperioli confirmou que ele se uniu ao elenco, escrevendo no Instagram: "Estou muito animado de me juntar com Mike White e o resto da equipe".

De acordo com a HBO, Imperioli vai interpretar Dominic Di Grasso, que levou seu pai e seu filho que acabou de se graduar para umas férias.