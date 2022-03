HBO defende produção de 'Euphoria' após figurantes alegarem local "tóxico" de trabalho

Aqueles que trabalharam como extras para a festa de Ano Novo, apresentada no primeiro episódio da segunda temporada, conversaram com o Daily Beast sobre as condições do set, alegando que "não tinham uma área de espera adequada para os extras" que foram deixados com "dois aquecedores de ambiente" enquanto filmavam durante a noite nas "condições frias".

Além disso, várias fontes disseram ao veículo que os figurantes não receberam comida depois de trabalhar por seis horas, conforme exigido pelo SAG-AFTRA. Após apresentar queixas, informaram eles, um "representante do sindicato foi enviado ao set para garantir que as diretrizes do sindicato estivessem sendo seguidas".