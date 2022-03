Camila Cabello quebra silêncio sobre término com Shawn Mendes

A ex-cantora do Fifth Harmony revelou o motivo de seu rompimento com o cantor canadense no ano passado durante uma conversa com Zane Lowe, do Apple Music 1, nessa quinta-feira, 3 de março.

Ao fazer referência ao seu próximo álbum Familia, Camila disse: "Aqueles anos em que estávamos namorando... mesmo enquanto eu estava escrevendo este álbum e ainda agora, acho que meu foco está realmente em 'Como posso ser uma pessoa completa?'"