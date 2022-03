Sophie Turner está grávida do segundo filho com Joe Jonas

Na verdade, ficar com a família é algo que está se tornando cada vez mais importante para os irmãos. Como Joe disse no documentário dos Jonas Brothers, Chasing Happiness: "Ao me encontrar, eu consegui encontrar uma parceira. O impacto de ter me apaixonado me fez querer ser um homem melhor, uma pessoa melhor. E, no fim, também me fez ser um irmão melhor".

Veja fotos da nova casa de Joe Jonas e Sophie Turner abaixo: