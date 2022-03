O que está realmente rolando entre Selena Gomez e Zen Matoshi

Selena e Zen causaram bastante agitação quando foram vistos juntos no show do Madison Square Garden em 1º de março. Embora a artista de "Same Old Love" não tenha exibido o passeio nas redes sociais, Zen compartilhou uma prévia da noite épica. O empresário postou um vídeo em seu Instagram Story que mostrava o palco enquanto Dua cantava seu hit "Cold Heart".

Quanto a onde Selena se encontra em termos de romance, parece que ela não está procurando por um amor no momento e está se concentrando em sua série do Hulu, Only Murders in the Building e seu negócio de beleza em expansão.