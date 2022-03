Kim Kardashian remove oficialmente "West" de suas redes sociais

Embora seu sobrenome "West" tenha sido apagado de suas contas no Twitter e no Instagram, ela ainda promove com orgulho sua marca KKW Fragrance, que leva suas iniciais de casada.

Quinta-feira acabou sendo um dia excepcionalmente ocupado para a estrela de reality. Ela começou o dia postando fotos de sua caminhada às 6 da manhã com a The Anti-Recidivism Coalition, e depois ganhou as manchetes por apoiar seu namorado Pete Davidson após Ye lançar um videoclipe violento que fazia referência à estrela do Saturday Night Live.