Todas as atrizes que interpretaram a Mulher-Gato

A atriz de Big Little Lies intepreta a Mulher-Gato no filme The Batman, que conta com Robert Pattinson como o herói. Mas quando ela recebeu a ligação de seu empresário falando sobre a audição para o filme do diretor Matt Reeves, Kravitz tentou não ficar com muita esperança.

"Uma coisa que eu aprendi desde pequena é que quando você se apega é diícil, e a maioria das vezes você não pega o papel", disse ela para a Elle. "Então meu instinto é sempre pensar: 'Não é meu'".

Porém, no fim ela conseguiu o papel, com Reeves dando a notícia para ela logo após sua audição. "Zoë estava determinada. Mas você só pode se preparar até um certo ponto antes do teste, e depois você tem que usar o que tem - e ela arrasou", disse ele para a revista. "Durante as gravações, nunca houve um momento no qual ela estava resguardada ou insegura. Ela tem bons instintos. Ela é incrivelmente inteligente, engraçada, honesta, despretensiosa, e teve ótimas ideias para a evolução do personagem. Ela é uma ótima parceira criativa".

Zoë também estava comprometida, malhando por três horas após filmar o dia todo para se preparar para o papel.

"Obviamente, você quer ficar bonita quando usar a roupa dela, mas eu queria que fosse realista que eu consigo fazer qualquer coisa nesse filme", explicou Kravitz. "Então eu tinha que estar forte. Eu fiquei o mais forte que já estive. Isso foi bom, vez do que eu sou capaz. Eu me sentia confiante - e que eu me daria bem em uma briga".