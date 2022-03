Darren Criss faz tributo comovente após morte de seu irmão aos 36 anos

Bruce Glikas/FilmMagic

Darren encorajou outros que se sentem igualmente perdidos ou sem esperança a se aproximarem. "Buscar aconselhamento e apoio profissional é uma maneira maravilhosa de te ajudar a ver o quanto o amor está disponível para você", explicou ele. "Existe simplesmente muito amor prontamente disponível neste mundo para perder de vista".

"Embora tenha sido um lapso no bem-estar mental de Chuck que o levou, simplesmente não é algo que possa definir quem ele era", escreveu Darren sobre seu irmão. "Todas as coisas maravilhosas, inspiradoras e positivas sobre sua vida superam em muito as circunstâncias pelas quais ela chegou ao fim."

Ele acrescentou: "Ele era um bom homem com um bom coração que contribuiu com enormes quantidades de risos, música e alegria para o mundo. E para aqueles que tiveram a sorte de participar desses momentos maravilhosos, é maravilhoso saber que aquelas memórias são abundantes, eternas e nunca podem ser tomadas."

Pouco depois de seu post, comentários de amor e apoio ao ator de American Crime Story começaram a chegar de seus amigos, incluindo seus colegas de elenco de Glee, Jenna Ushkowitz, Matthew Morrison, Kevin McHale e Lea Michele, que escreveu: "Te amo Darren. sentirei sua falta Chuck. [emoji de coração]"