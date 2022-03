De nudez a cenas "brutais": veja o que elenco de Euphoria disse sobre 2ª temporada

Ainda assim, Rue não foi a única personagem a ter uma segunda temporada emocionalmente carregada. Cassie (Sydney Sweeney) sofreu um colapso após dormir com o ex de sua melhor amiga, Maddy (Alexa Demie) sofreu um trauma pior do que o estrangulamento da primeira temporada e Ethan (Austin Abrams) saiu de sua zona de conforto com um número de dança erótica na peça da escola.

Se já estamos exaustos escrevendo tudo isso, então não é de se surpreender que Zendaya tenha descrito as filmagens desta temporada como "brutal pra caral**", ao The Cut.