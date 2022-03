BBB22: Web aponta suposto assédio de Eliezer contra Jessilane

No Twitter os internautas não gostaram nem um pouco do comportamento do brother e o acusaram de assédio.

"A partir do momento que a mulher se sente desconfortável não é brincadeira. Jessi pediu pro Eli parar, teve que pedir por favor, teve que chamar outras pessoas. Não minimizem algo grave e sério", disse uma usuária.

"No primeiro NÃO ele deveria ter parado. No primeiro pedido de PARE ele deveria ter parado. O que caracteriza assédio no BBB é a atitude dele. Jessi merece respeito", escreveu mais uma.