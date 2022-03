Todas as declarações da rara entrevista sincera de Kourtney Kardashian

Kourtney estava hesitante em estrelar Keeping Up With the Kardashians

Em entrevista à Bustle, Kris Jenner disse que quando ela e Ryan Seacrest fizeram o acordo para criar o programa icônico Keeping Up With the Kardashians, Kourtney era "provavelmente a única" hesitante sobre o projeto. A momager disse que a hesitação da primogênita pode ter sido contida pelo fato de que ela "sabia" no que estava se metendo "até certo ponto", visto que já havia estrelado o reality show de 2005 Filthy Rich: Cattle Drive. Mas, como Kourtney explicou: "Na verdade, me sinto desconfortável em ser o centro das atenções. Isso apenas me deixa nervosa".