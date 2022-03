Dominic Fike vai lançar sua música de Euphoria mas com uma mudança importante

Eddy Chen/HBO

Em um vídeo dos bastidores, o compositor de Euphoria, Labrinth, revelou que a música foi escrita por ele e Zendaya.

Fike também fez parte do processo colaborativo. "Dominic entrou e pulou nas partituras em que estávamos trabalhando e tocou guitarra, porque ele é um ótimo guitarrista", disse Labrinth. "O elenco não está apenas atuando, eles são parte da música agora."

Embora Euphoria tenha sido seu grande trabalho, Fike não é estranho no mundo da música. Ele lançou seu segundo álbum, What Could Possably Go Wrong, em 2020. Seu primeiro álbum, Don't Forget About Me, Demos, foi lançado em 2018. "3 Nights", uma música desse disco, tem mais de 676 milhões de streams no Spotify.