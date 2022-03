Como Kanye "Ye" West se sente com Kim Kardashian se tornando legalmente solteira

A estrela de reality, que compartilha os filhos North West, de 8 anos; Saint West, de 6; Chicago West, de 4; e Psalm West, de 2, com Ye, fez um pedido para ser declarada legalmente solteira em dezembro. No dia 18 de fevereiro, Ye apresentou uma oposição, com a advogada dele afirmando nos documentos que "a moção de Kim deve ser negada sem prejuízo para que ela possa preenche-la novamente com as correções obrigatórias e condições solicitadas estabelecidas no julgamento proposto". Além disso, ele pediu uma audiência para discutir sobre a proposta.