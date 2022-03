Kim Kardashian é declarada legalmente solteira em meio a divórcio com Kanye "Ye" West

Nesta quarta-feira, 2 de março, a ex-estrela de Keeping Up With the Kardashians apareceu virtualmente em uma audiência no tribunal para o processo de divórcio em andamento com Ye, durante o qual um juiz concedeu o pedido de bifurcação de Kim para restaurar seu estado civil para solteira.

Enquanto Ye não estava presente na audiência, sua nova advogada Samantha Spector apareceu em seu nome, enquanto a advogada de Kim, Laura Wasser, compareceu pessoalmente.