Dua Lipa é processada por supostamente copiar "Levitating" de uma banda de reggae

No processo, aberto em um tribunal federal de Los Angeles, a banda afirma que o hit de Dua é "substancialmente semelhante" ao single de 2017, "Live Your Life". Embora o grupo não forneça detalhes exatos sobre como a cantora e sua equipe conseguiram copiar sua música, a reclamação afirma: "Em 2020, com base em informações e crenças, os réus ouviram e copiaram 'Live Your Life' antes e durante a época em que eles estavam escrevendo 'Levitating'."