Ana Beatriz Nogueira é diagnosticada com câncer de pulmão

Durante entrevista no Encontro com Fátima Bernardes, em 2018, Ana contou que e 2009 foi diagnosticada com Esclerose Múltipla, doença inflamatória crônica que causa dificuldades motoras e sensitivas, de acordo com site do Dr. Drauzio Varella.

"Eu tinha 42 anos, estava trabalhando à beça, gravando Caminho das Índias, dirigindo um show da Zélia Duncan. E nesse ano animadíssimo eu tive o que eles chamam de surto", revelou a atriz.