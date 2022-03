Por que Jennifer Garner e Mark Ruffalo nos fizeram desejar uma sequência de 'De Repente 30'

Michael Loccisano/WireImage

Mark, por sua vez, estava feliz por se reunir com sua amiga de longa data, dizendo ao E! News na estreia que, "Foi ótimo."

"Continuamos amigos todos esses anos", acrescentou, "e meio que voltamos e foi como um regresso à casa".

Como Ryan é tecnicamente o filho na telona de Mark e Jennifer, ambos ofereceram alguns conselhos amorosos para o ator da vida real.

Do jeito que Jennifer vê as coisas, Ryan "conseguiu muito bem" quando se trata não apenas de sua carreira, mas de sua "bela" família. Ryan é casado com Blake Lively e eles compartilham três filhos, James, de 7 anos, Inez, de 5 anos e Betty, de 2 anos.

E, como Jennifer disse, "Eles são incríveis".