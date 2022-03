Joey King, estrela de A Barraca do Beijo, está noiva de Steven Piet

"Eu te amo mais do que uma legenda no Instagram poderia fazer justiça", acrescentou o jovem de 22 anos. "Ficar com você para sempre parece um sonho real, então vamos fazer isso".

Junto com a mensagem romântica, Joey postou uma série de fotos fofas do grande dia, incluindo uma foto do casal se beijando no deserto e uma prévia de seu anel deslumbrante.