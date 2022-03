Sydney Sweeney, de Euphoria, está noiva? Veja o lindo anel que levantou rumores

Sydney não abordou a especulação de noivado quando postou no Instagram nesta terça-feira, 1º de março. Ao invés disso, ela deu mais informações sobre sua recente transformação capilar, revelando que o look é para seu próximo filme National Anthem, no qual ela interpretará Penny Jo Poplin. Em uma foto na pele da personagem, Sydney legendou o post no Instagram apenas com "Penny Jo".

Como os fãs da estrela sabem, ela tende a manter suas páginas de mídia social focadas no trabalho. Embora tenham se passado quatro anos desde que Sydney, de 24 anos, e Jonathan, de 37 anos, começaram a namorar, não se sabe muitos detalhes sobre o relacionamento. Na verdade, Sydney e Jonathan só foram a eventos públicos juntos em raras ocasiões.