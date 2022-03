Suposto 'Golpista do Tinder' é processado pela família dos diamantes

As acusações no processo incluem difamação, invasão de privacidade e violação de marcas registradas. A família Leviev disse que as "ações desprezíveis" de Simon os difamam e os "humilham".

De acordo com o documentário da Netflix, que estreou em 2 de fevereiro, Simon, de 31 anos, mudou de nome e afirmou ser filho do magnata dos diamantes no aplicativo de namoro Tinder. Ele então supostamente enganou várias mulheres para abrir cartões de crédito para ele, sob o pretexto de que estava em perigo de inimigos dentro do negócio de diamantes. As autoridades estimaram que ele pode ter conseguido US$ 10 milhões de supostas vítimas em todo o mundo, segundo o The Times of Israel.