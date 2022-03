Selena Gomez brinca sobre subir descalça ao palco do SAG Awards 2022

Quem disse que você precisa de sapatos em uma premiação? Selena Gomez provou que não precisa deles para causar impacto ao aparecer descalça no domingo, 27, no SAG Awards 2022.

A atriz de The Only Murders in the Building foi ao Instagram em 28 de fevereiro para zombar do fato de que, embora aparecesse com um salto alto preto de bico fino, ela simplesmente não conseguia andar com ele. Durante a cerimônia, a musa foi flagrada conversando com Martin Short sem sapatos.