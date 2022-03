Família de Naya Rivera entra em acordo em processo de morte por negligência

No dia 8 de julho de 2020, Naya desapareceu após sair para um passeio de barco com seu filho no Lago Piru. Uma investigação foi iniciada para achar a atriz após autoridades encontrarem o filho dela sozinho em um barco no meio do lago. Após dias de procura pela polícia e por uma equipe de emergência, Naya foi encontrada morta no dia 13 de julho.