Fãs de Camila Cabello acreditam que nova música da cantora é sobre Shawn Mendes

Jeff Kravitz/AMA2019/FilmMagic for dcp

Cabello não é a única que lançou músicas que falam sobre a situação. Mendes também fez referência ao término em dezembro com a canção "It'll Be Okay". "Eu começo a imaginar um mundo onde nós dois não colidimos. Isso está me fazendo doente, mas nós vamos nos curar e o Sol vai nascer. Se você me disser que está indo embora, eu vou facilitar. Vai ficar tudo bem. Se nós não conseguimos parar de sangrar, não temos que consertar isso. Nós não temos que ficar juntos. Eu vou te amar de qualquer jeito", diz ele na letra.