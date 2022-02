Lady Gaga, Andrew Garfield e mais estrelas mostram apoio à Ucrânia no SAG Awards

Outros, como Lady Gaga, Leslie Odom Jr. e Andrew Garfield usaram suas palavras. De fato, durante o Live from the Red Carpet, do E!, a apresentadora Laverne Cox também reservou um momento para reconhecer o momento e enviar seu amor.

"As performances que estamos celebrando aqui esta noite trouxeram alegria e inspiração a vocês este ano", disse a atriz Orange is the New Black. "Com tudo isso acontecendo no mundo, às vezes pode ser difícil encontrar luz e esperança. Esta noite, nossos corações estão com nossos amigos na Ucrânia. Estamos com eles e oramos por sua segurança."