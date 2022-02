Lady Gaga e Bradley Cooper fazem reunião de 'Nasce Uma Estrela' no SAG Awards 2022

James Veysey/Shutterstock for SAG Awards

"Quando a conheci, pensei: 'Se eu puder aproveitar isso... então é só para eu estragar tudo'", lembrou ele. "Mas então, quando começamos a trabalhar juntos, percebi: 'Oh, oh, o céu é o limite em termos do que ela é capaz de fazer e seu nível de comprometimento.'"

O ator também abordou os rumores de romance que surgiram como resultado do filme e seu inesquecível dueto no Oscar de 2019 com Gaga, durante o qual eles cantaram sua música premiada "Shallow" enquanto estavam sentados lado a lado em um piano. Negando as especulações, Cooper explicou que a dupla decidiu trazer seu ato na tela no palco do Oscar simplesmente para ajudar a reduzir sua ansiedade de se apresentar na frente de uma plateia ao vivo.