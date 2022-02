Elle Fanning pode estar no SAG Awards, mas não para de pensar no episódio final de Euphoria

Neste domingo, 27 de fevereiro, Elle Fanning, atriz The Great, indicada como Melhor Atriz em Série de Comédia na premiação, parou para conversar com Laverne Cox durante o Live From E!: SAG Awards. E durante a entrevista exclusiva, Fanning provou que sua mente não estava no evento de Hollywood, mas sim no final da segunda temporada de Euphoria, da HBO.