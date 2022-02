Round 6 faz história no SAG Awards 2022

Round 6 fez história como a primeira série de TV coreana e primeira série em língua estrangeira a ser indicada para um troféu do Screen Actors Guild. Em um comunicado, o criador da série Hwang Dong-Hyuk disse: "Como diretor do Round 6, hoje é um dos dias mais felizes. Eu me lembro de todos os dias que passei com o elenco, as audições, visitar teatros para ver as performances deles, as leituras do roteiro, ensaios e os dias no set".