As coisas mais loucas que já aconteceram no SAG Awards

Festa do Pijama

A recordista Julia Louis-Dreyfus celebrou sua nona vitória no SAG Awards em 2018 no conforto de sua casa. Ela não compareceu no evento por estar se recuperando do tratamento de um câncer. Ainda assim, a comediante fez um tweet engraçado para celebrar a vitória. "Eu queria estar no SAG Awards hoje, mas admito que é muito divertido assistir tudo de pijama. Estou honrada de ter ganhado", escreveu ela. "Também estou muito feliz pelos meus colegas terem levado o prêmio de Melhor Elenco. Sinto falta de estar lendo o roteiro com vocês. Como está o frango?".