Amanda Azevedo reflete sobre estreia na TV em 'De Volta aos 15': "Inspirador"

Assim como Bruna Vieira, autora dos livros que inspirou De Volta aos 15, a atriz também faria algo diferente se pudesse voltar ao tempo.

"Eu me preocuparia menos com o que as pessoas pensariam de mim e me expressaria mais. Eu ficava muito dependente de ser aprovada, então me cobrava muito. De resto, gostei muito dos meus 15 anos. Fiz grandes amizades que levo pra vida toda", conta ela, que sonha em atuar com Adriana Esteves.