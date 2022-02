Rússia é oficialmente banida do festival Eurovision 2022

A decisão foi o inverso, claro, do dia anterior, em 24 de fevereiro, quando os organizadores do festival disseram que tanto a Rússia como a Ucrânia poderiam competir. Sua declaração dizia, em parte: "Os membros da emissora pública da EBU na Rússia e na Ucrânia se comprometeram a participar do evento deste ano em Turim e atualmente planejamos receber artistas de ambos os países para se apresentar em maio".

O Festival Eurovision é um concurso internacional de composições com artistas que representam principalmente países europeus. Cada país envia uma música para ser tocada ao vivo, com os países concorrentes votando para determinar um vencedor. A competição do ano passado foi assistida por 183 milhões de pessoas em todo o mundo.