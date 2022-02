Ex de Felipe Neto, Bruna Gomes, sai da empresa do youtuber e apaga tattoo

Como resultado, a influencer parece querer apostar em conteúdos mais orgânicos, sem um roteiro pronto. Em seu primeiro vídeo do ano no YouTube, Bruna onde tem uma conversa sincera com os seguidores e desabafa sobre o período difícil que passou.

A influencer, que deixou a mansão do ex, revelou que está morando em um apartamento mais simples, na Barra da Tijuca, no Rio, até que sua nova moradia fique pronta.