Chloe Cherry, de 'Euphoria', reage aos comentários sobre seus lábios "grandes"

"Aparentemente, estou no Twitter agora por ser feia", disse ela em um vídeo emocionante postado no Instagram. "Eu nunca faria isso, tipo jamais, mas acho que é muito importante que as pessoas vejam como as palavras realmente afetam as pessoas. Eu sei que todo mundo diz: 'Você não pode ler coisas' e 'Você não deveria ler coisas', mas tipo, eu sou uma pessoa fodid*".