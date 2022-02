Felipe Neto nega que esteja namorando modelo

Além disso, o site também afirma que Caroline teria enviado uma mensagem para Felipe durante transmissão em seu canal, por um chat pago, onde disse: "Hello, baby, tudo bem? Só me responde uma coisa aqui para o meu TCC: para qual setor posso enviar meu currículo para ocupar a vaga no seu próprio Valentine's Day?"

Durante a live, o influencer leu comentário se mostrou tímido: "Eu fiquei com vergonha. Eu tô com calor".