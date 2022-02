Após sair do BBB 22, Maria critica transfobia dos participantes com Linn da Quebrada

Após ficar incomodada com a situação, Linn resolveu conversar com Eslo, mas o papo não foi muito bom. Apesar da sister chorar e pedir desculpa pelo o que aconteceu, a maioria dos telespectadores não ficaram muito convencidos, já que Eslovênia tentou tapar a boca de Linn durante a conversa e ainda errou o pronome dela novamente ao chama-la de "amigo" durante a Prova do Líder, que aconteceu no dia seguinte.