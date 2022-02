Bruna Vieira elogia elenco de 'De Volta aos 15' e revela lançamento de último livro

A autora, que aconselhou os adolescentes de hoje em dia a aproveitar a "primeira vez" dos momentos – como o "primeiro amor" e a "primeira viagem" – contou ainda que se pudesse voltar aos seus 15 anos, não mudaria muito da vida.

"Acredito que a gente aprende muito com as coisas que dão errado ou que saem do nosso controle. Até quando as coisas dão errado, elas nos ensinam algo. Eu não mudaria nada, mas se eu pudesse dar um conselho, diria para a Bruna fazer mais amigos, porque eu era muito insegura na minha adolescência, tinha medo de falar o que eu pensava. Às vezes, as pessoas não eram tão gentis, eu sofri bullying. As vezes as pessoas nem tinham uma opinião formada sobre mim e eu acaba ficando mais quieta por insegurança, por medo."

"Hoje, a Internet me mostrou como é conversar com muitas pessoas, eu sei que esse bloqueio partiu de mim em alguns momentos, então eu gostaria de ter lidado com isso mais cedo, pra eu ter aproveitado mais a adolescência. Mas de certa forma foi por ter ficado muito tempo no computador que hoje estou aqui."