Hilary Duff se pronuncia sobre vídeo da filha andando de carro sem cadeirinha

Hilary Duff decidiu falar sobre a polêmica envolvendo a filha de 3 anos com Matthew Koma, Banks. Durante uma conversa recente com a romper, publicada em 23 de fevereiro, a atriz de How I Met Your Father abordou as críticas em torno de um vídeo de Banks, no banco de trás de um carro em movimento sem estar na cadeirinha.