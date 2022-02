A prova de que você está pronunciando errado o nome de Lindsay Lohan

Caso você não tenha visto, a atriz de 35 anos se juntou ao TikTok no início deste mês com o que parecia ser seu vídeo introdutório padrão. No entanto, os TikTokers notaram um detalhe especial no post.

"Oi pessoal, aqui é a Lindsay Lohan", disse a atriz, enfatizando "Lo-wen" de seu sobrenome. "E adivinhem? Agora, estou no TikTok." Nem precisamos dizer que após o post todos que assumiram que o sobrenome dela era "Lo-han" ainda estão questionando tudo o que já conheceram.