Marido de Paulinha Abelha lamenta morte da cantora: "Te amarei para sempre"

Paulinha terá dois velórios abertos ao público. O primeiro acontece nesta quinta-feira, 24, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, Sergipe, e o outro nesta sexta-feira, 25, no Ginásio de Esportes José Maria, no município de Simão Dias.

O sepultamento será reservado para os familiares da cantora.