Nome do bebê de Tristan Thompson e Maralee Nichols é revelado

No mesmo mês em que Theo nasceu, Maralee entrou com uma ação contra o jogador da NBA, na qual ela observou que o bebê foi concebido em março, enquanto Tristan – que namorava Khloé Kardashian na época – estava no Texas comemorando seu 30º aniversário.

Em uma declaração exclusiva ao E! News, Maralee lançou mais luz sobre seu relacionamento. "Ele me disse que era solteiro e co-parental", disse ela. "Eu nunca teria me envolvido com Tristan se achasse que ele estava em um relacionamento."