Jennifer Lopez faz doce tributo no aniversário de 14 anos dos filhos gêmeos

Embora Jennifer não tenha compartilhado nenhum detalhe sobre como os gêmeos passaram seu grande dia, no início deste mês, ela revelou no Live with Kelly and Ryan que eles se tornaram "pequenos adultos" e estão "vivendo suas próprias vidas".

Apesar de estarem mais velhos, a atriz de As Golpistas diz que as crianças ainda amam o apelido precioso que ela criou para eles—seus cocos.