Lamar Odom revela que quer levar ex-esposa Khloé Kardashian para almoçar

"Primeiro, eu perguntaria como ela está, como sua filha está, e talvez a convidasse para almoçar, apenas para ser cordial", disse ele, acrescentando que "só de estar perto dela seria uma bênção".

Esta não é a primeira vez que Lamar se abre sobre querer se reconectar com Khloé, cujo divórcio foi finalizado em 2016. Na atual temporada de Celebrity Big Brother, Lamar se abriu sobre seus arrependimentos de perder Khloé em conversa com o colega de reality, Todrick Hall. Lamar confessou: "Gostaria de poder voltar no tempo". Em um confessionário posterior na casa do Big Brother, Lamar revelou que "seria uma bênção estar na presença dela", acrescentando: "Eu pediria desculpas pelo tolo que fui".