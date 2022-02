Rob Kardashian se manifesta após arquivar processo de agressão contra Blac Chyna

A advogada de Chyna, no entanto, alegou mais tarde que o Kardashian tinha outros motivos para arquivar o caso.

"Chyna estava finalmente prestes a ter seu dia no tribunal em um julgamento com júri em 23 de fevereiro no Tribunal Superior de Los Angeles, onde ela estava preparada para provar com evidências que a alegação de Rob de que ela o atacou fisicamente e o agrediu era uma mentira maliciosa", disse Lynne Ciani em declaração ao E! News. "Em vez disso, Rob desistiu do caso na véspera do julgamento, não porque de repente quisesse desistir do caso 'pelo bem de sua filha', mas porque sabia que suas acusações de agressão contra Chyna eram falsas".